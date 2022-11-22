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В Сочи прошел финальный этап футбольного турнира «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ.



Турнир проводится Российским футбольным союзом. Первые два этапа прошли в Нижнем Тагиле и Казани. В заключительном этапе в соревнованиях приняли участие 600 человек из 26 регионов России в трех категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет. Команды сыграли в шести дисциплинах: футбол лиц с заболеванием ЦП (мужчины и юноши); футбол ампутантов (мужчины); футбол глухих (мужчины, женщины и юноши); мини-футбол (футзал) лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины); мини-футбол 5х5 (В1), футбол слепых; футбол на электроколясках. Самарскую область представили две команды: сборная МБУ г.о. Самара «Спортивная школа №9» и ДФК «Крылья Мечты».



В состязаниях среди мужчин (футбол глухих) победителем турнира стали футболисты 63 региона. Второе место заняла команда Свердловской области. Третье - сборная Москвы. Отметим, ранее самарские футболисты выиграли первый и второй этапы.



В турнире среди юношей (спорт глухих) сборная Самарской области завоевала бронзовые медали. Победителями стали представители Москвы. Серебряные медали - у сборной Свердловской области. Напомним, во втором этапе команда юношей Самарского региона завершила турнир первыми.

Фото: минспорт СО