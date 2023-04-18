61

Пятиборец Тимофей Попов выиграл второй турнир подряд.

В Смоленске завершились Всероссийские соревнования по современному пятиборью в дисциплине «четырехборье». Спортсмены из 19 регионов Российской Федерации состязались в беге, стрельбе, фехтовании и плавании.

Представитель 63 региона Тимофей Попов (ГАУ ДО СО «СШОР №5») подтвердил звание лидера в этой дисциплине. Спустя месяц после успеха в Челябинске он выиграл золотую медаль в личном первенстве. В активе атлета 1225 очков. Серебряную медаль завоевал петербуржец Никита Каганцов (1211). Бронзу - Егор Зорькин (Республика Башкортостан, 1210).

Фото: минспорта СО