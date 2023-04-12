В СК «Локомотив» прошла областная Спартакиада среди молодежи допризывного возраста

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В состязаниях приняли участие 29 команд из 25 муниципальных образований Самарской области, представляющие сборные клубов по месту жительства, школьные спортивные клубы, центры патриотического воспитания детей и молодежи.



Участники Спартакиады продемонстрировали навыки армейской подготовки. В соревнованиях по физической подготовке им нужно было выполнить прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, бег на 60 и 1500 метров, поднимание туловища из положения лежа, а также стрельбу из электронного оружия с дистанции 10 метров из положения стоя.



В рамках состязаний по военной подготовке учитывались командные результаты по программам: разборка и сборка автомата на время, строевая подготовка.



Общекомандный зачет:

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» г.о. Отрадный;

ВПК «ТИГР» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы;

ВПК «Гвардия» м.р. Богатовский.



«Во все времена патриотическое воспитание молодежи было одним из приоритетных направлений. Сегодня мы видим, что правительство региона и лично Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет этому особое внимание. Подрастающее поколение, которое любит свою Родину – это будущее нашей страны! Важно, что эти традиции перенимают современные юноши и девушки, воспитывающиеся в духе единения», - отметила заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Фото: минспорта СО