В сезоне 2024/2025 Самарскую область в премьер-лиге будут представлять две команды: ПФК "Крылья Советов" Самара и ФК "Акрон".

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Домашние матчи клубы будут проводить на стадионе "Солидарность Самара Арена".



Для посещения матчей всем зрителям понадобится карта болельщика. Одна и та же карта позволит покупать билеты на матчи обеих команд.



Оформить карту просто: это можно сделать в любом отделении МФЦ Самарской области, в том числе в Самаре, в Тольятти и Жигулевске. Можно подтвердить личность и удаленно с помощью портала "Госуслуги", используя биометрию или загранпаспорт. В общей сложности оформление фан-айди занимает несколько минут. Мобильные отделения МФЦ будут открыты и на территории стадиона перед началом каждого матча, но все же рекомендуется оформить карту заранее.



ФК "Акрон" в настоящее время проводит подготовительные мероприятия для смены прежней системы продажи билетов. После завершения процедуры регистрации на портале "Госуслуги" и тестирования новой билетной системы клуб сможет объявить о запуске абонементной и билетной программы.