В Сербии прошел чемпионат мира по спортивному метанию ножа

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В Обреноваце (Сербия) завершился чемпионат мира по спортивному метанию ножа.



В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 9 стран мира, которые состязались в метании ножа с дистанций - 3, 5, 7 и 9 метров. Представители Самарской области завоевали семь медалей:



Дылина Дарья (дистанция 3 метра) (золото);

Дылина Дарья (дистанция 5 метров) (золото);

Седышев Михаил (дистанция 5 метров) (золото);

Седышев Михаил (дистанция 7 метров) (золото);

Яковлев Егор (дистанция 9 метров) (золото);

Седышев Михаил (дистанция 9 метров) (серебро);

Яковлев Егор (дистанция 5 метров) (серебро).

Тренер - Яковлев Андрей Владимирович.

Фото: минспорт СО