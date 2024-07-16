В селе Богатое на берегу реки Самара пройдкт областной фестиваль пляжного футбола и волейбола среди сельских команд

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С 19 по 21 июля в селе Богатое на спортивных площадках на берегу реки Самара будет проходить областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое".



Соревнования по пляжному волейболу пройдут среди мужчин и женщин, а также в миксте в категориях:

до 17 лет

взрослые

ветераны (мужчины 40+, женщины 35+)



Соревнования по пляжному футболу пройдут в категориях:

женщины без ограничения по возрасту

мужчины до 17 лет

мужчины до 35 лет

мужчины 35 и старше



Поторопитесь - регистрация команд открыта до 17 июля!



Подробности и контакты найдете здесь.

Фото: минспорта СО