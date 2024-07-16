В селе Богатое на берегу реки Самара пройдкт областной фестиваль пляжного футбола и волейбола среди сельских команд

С 19 по 21 июля в селе Богатое на спортивных площадках на берегу реки Самара будет проходить областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое".
Соревнования по пляжному волейболу пройдут среди мужчин и женщин, а также в миксте в категориях:
до 17 лет
взрослые
ветераны (мужчины 40+, женщины 35+)
Соревнования по пляжному футболу пройдут в категориях:
женщины без ограничения по возрасту
мужчины до 17 лет
мужчины до 35 лет
мужчины 35 и старше
Поторопитесь - регистрация команд открыта до 17 июля!
Подробности и контакты найдете здесь.
Фото: минспорта СО