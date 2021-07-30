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В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир

30 июля 2021 13:51
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В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир

31 июля в 12:00 в Историческом парке «Россия — Моя история» совместно с Федерацией шахмат Самарской области и Шахматной школой "Феномен", впервые пройдет открытый шахматный турнир!

Турнир состоится в честь Международного дня шахмат, который ежегодно проходит 20 июля.

Участие в турнире бесплатное. Вход в исторический парк на мероприятие свободный.

Ход мероприятия:
Регистрация с 11:00 до 11:30.
Начало турнира в 12:00.

Соревнование проводится среди возрастных групп мальчиков и девочек до 9, 11,13 лет, юношей и девушек до 15 лет (с 2015 г.р. до 2007 г.р.), в следующих группах:
Группа А: рейтинг ФШР от 1200 до 1500;
Группа Б: рейтинг ФШР от 1000 до 1200;
Также в соревнованиях могут принять участие как новички, так и опытные игроки.

Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров с использованием компьютерной программы SWISS MANAGER. Возможно проведение турнира по круговой системе с разбивкой на несколько групп. Контроль времени – 5 минут каждому участнику.

Теги: Исторический парк Мероприятия турнир шахматы

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