В Самарской области проходит конкурс рисунков на асфальте «Путешествие в лето с ГТО»

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Региональный оператор комплекса ГТО в Самарской области проводит конкурс рисунков на асфальте «Путешествие в лето с ГТО».



Конкурс проводится в рамках областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО». Участниками могут стать все желающие жители Самарской области, разделяющие идеи комплекса ГТО и здорового образа жизни, вне зависимости от пола и возраста.



Для участия нужно:

- выполнить рисунок мелом на асфальте (тротуарной плитке) по тематике комплекса ГТО и/или здорового образа жизни;

- загрузить работу в конкурсный фотоальбом в соцсети: vk.com/album-102408820_285719047 и подписать ее;

- призвать друзей и знакомых ставить «лайки».



Победитель конкурса будет определен по количеству «лайков». Призеры конкурса определяются организатором по критериям, прописанным в положении.



Подсчет количества лайков останавливается в 15.00 18 августа. В этот же день состоится подведение итогов конкурса. Победитель и призеры награждаются сувенирной продукцией министерства спорта Самарской области и сертификатами от партнеров.





Фото: минспорта СО