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В Самарской области завершился фестиваль ГТО среди школьников

21 июня 2024 12:26
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В Самарской области завершился фестиваль ГТО среди школьников

20 июня в Отрадном на стадионе «Нефтяник» прошел региональный этап фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.

Фестиваль комплекса ГТО среди школьников проводится в нашем регионе ежегодно с целью популяризации комплекса ГТО в детской среде посредством создания условий для формирования детского актива в области физической культуры и массового спорта. Предварительный этап, который проходит в городах и районах области, каждый год охватывает несколько тысяч школьников от 8 до 18 лет. Региональный этап проходит в формате очного состязания между командами городов и районов.

В этом году в региональном этапе участвовали школьники в возрасте от 12 до 15 лет из 21 муниципалитета Самарской области – всего более 100 человек. Они соревновались в многоборье ГТО, которое включало бег на короткую и длинную дистанцию, подтягивание и отжимание, наклон, пресс, прыжок в длину и плавание на 50 метров, и других видах программы.

По результатам соревнований в двух возрастных группах победителями стали Полина Егорова и Федор Костылев из Тольятти и София Соловьева и Гордей Исаев из Безенчукского района. В командном зачете первое место досталось сборной Безенчукского района, второе – у команды Кинель-Черкасского района, третье – у Отрадного.

По результатам соревнований будет сформирована сборная Самарской области для участия во всероссийском этапе фестиваля ГТО среди школьников, который пройдет в октябре в международном детском центре «Артек» в республике Крым.

- Мероприятие состоялось в рамках региональной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО», которая проводится ежегодно при поддержке областного правительства. Проверить свои физические возможности могут все. В этом году, в Год семьи, мы активно приглашаем на тестирования комплекса ГТО не только школьников, но и их родителей, бабушек и дедушек, - отметил руководитель управления по реализации комплекса ГТО в Самарской области Сергей Мамонов.

Комплекс ГТО реализуется в России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В Самарской области работают 88 центров тестирования ГТО. 629 000 жителей региона зарегистрированы в электронной системе комплекса ГТО. Более 170 тысяч человек уже стали обладателями знаков отличия ГТО: золотого, серебряного и бронзового.

 

Фото – Министерство спорта Самарской области

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