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В Самарской области впервые прошли испытания комплекса ГТО для людей с инвалидностью, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и ампутациями конечностей.



Тестирование прошло на базе протезно-ортопедического предприятия «Опора». Так же, как и в общей классификации, нормативы для людей с инвалидностью разделены по полу, возрасту и виду физической активности.



Участники выполняли более 6 испытаний: удержание медицинбола, поднимание туловища из положения лежа, наклон сидя, отжимания, метание теннисного мяча в цель и другие.



ГТО - это отличный вид строго регламентированных испытаний с четкими правилами. Систематические занятия физической культурой и спортом для людей с инвалидностью расширяют их функциональные возможности, благоприятно воздействуют на психику, возвращают чувство социальной защищенности и полезности.

Фото: минспорта СО