В Самарской области стартовал Кубок России по боксу

148

Самарская область принимает Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В турнире участвуют сильнейшие боксеры страны, в том числе 12 действующих чемпионов России. Поединки в 13 весовых категориях проходят в УСЦ «Грация» в Самаре С 15 по 21 января.

Отметим, что Правительством Самарской области уделяется большое внимание развитию спорта. Около 10 тысяч жителей занимаются боксом, в том числе 600 женщин. В губернии открыто 7 отделений спортивной подготовки по этому единоборству. 20 самарцев являются кандидатами в сборные команды РФ.

Предварительные бои проходят с 16 по 19 января. В субботу, 20 января, с 17:00 начнутся финалы по весовым категориям. По итогам Кубка России будет формироваться сборная команда страны для участия в международных турнирах.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко и двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. Почетными гостями самарского турнира стали чемпион мира, обладатель Кубка мира, 5-кратный чемпион СССР Василий Шишов, заслуженный тренер РСФСР, тренер Олега Саитова Игорь Уткин, российский боксер-профессионал Денис Лебедев и другие известные спортсмены и тренеры.

«Федерация бокса России и министерство спорта региона согласовали проведение Кубка России на территории Самарской области в конце прошлого года. Это своего рода признание Самарской области как одного из регионов-лидеров по развитию бокса. Бокс является одним из базовых видов спорта субъекта, наши спортсмены регулярно представлены в составах спортивных сборных команд России. Подросли и девушки, которые также представлены в составе сборной страны. У Самарской области есть опыт проведения крупных турниров, в том числе чемпионатов России и международных матчевых встреч, есть тренерский и судейский потенциал. Это далеко не единственное мероприятие всероссийского и международного уровня по боксу в 2024 году на территории нашего региона», - рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«В Самарской области уделяется большое внимание развитию бокса, организуется множество турниров. Это очень здорово. Символично, что и первый крупный всероссийский турнир в этом году проходит здесь. Отмечу, что выбран очень интересный формат: в каждом весе сражаются восемь сильнейших спортсменов. Будет интересно следить за соревнованиями», - отметил двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Фото: минспорта СО