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В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти Виталия Гройсмана

13 мая 2024 18:25
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В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти Виталия Гройсмана

В Тольятти с 11 по 13 мая в физкультурно-спортивном комплексе «Батут», возведенном в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», проходили всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера СССР Виталия Гройсмана.

Прыжки на батуте являются базовым видом спорта в Самарской области. Начало ему положил Виталий Гройсман – врач и тренер, основавший в конце 1960-х годов в Тольятти школу спортивной акробатики и батута. С 1967 по 1993 Виталий Гройсман подготовил 29 чемпионов мира и Европы, 157 мастеров спорта СССР. С 2003 года до своего ухода из жизни руководил федерацией прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе Самарской области.

«Не секрет, что развитие прыжков на батуте в нашем регионе шло благодаря личному участию Виталия Александровича Гройсмана. Этот человек воспитал огромное количество мастеров спорта, чемпионов мира и Европы, долгое время возглавлял региональную федерацию, вывел этот вид спорта в число базовых для Самарской области. Виталия Александровича уже нет с нами, но память о нем, как о человеке-легенде сохраняется благодаря проведению таких соревнований. Турниру присвоен статус всероссийского, и его по праву принимает именно Тольятти», - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В соревнованиях приняли участие представители 10 регионов России – Башкортостана и Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Калининградской, Кировской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской и Самарской областей, всего около 230 человек. Они соревновались по пяти возрастным категориям: от самых младших, 9-летних, до взрослых, и в четырех разных дисциплинах.

Индивидуальные прыжки на батуте являются олимпийской дисциплиной, входящей в программу Летних Игр. В этой дисциплине спортсмены Самарской области завоевали 19 медалей, в том числе 8 золотых.

Также местные спортсмены доминировали в синхронных прыжках – 21 призовое место, в том числе 9 золотых медалей, в прыжках на двойном мини-трампе – 23 медали и 8 золотых. В соревнованиях на акробатической дорожке сборная Самарской области выиграла 14 медалей, в том числе 4 золотых.

Спортсмены Кировской области завоевали 4 золотых медали, по 2 золота – у прыгунов из Татарстана и Оренбургской области, по 1 золоту – у представителей команд Ярославской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Проведение соревнований по прыжкам на батуте способствует развитию и популяризации вида спорта, а также вовлечению населения в систематические занятия спортом, что является одной из целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области развитие спорта, создание необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. 

 

 

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