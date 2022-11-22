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В Самарской области состоялись соревнования среди участников X-XI ступеней комплекса ГТО

22 ноября 2022 16:25
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В фестивале приняли участие 17 команд, составленные из участников в возрасте от 60 до 70 лет и старше.

В рамках областного физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» в Самарской области состоялись соревнования среди участников X-XI ступеней комплекса ГТО.

Мероприятие прошло в СК «Маяк». В фестивале приняли участие 17 команд из муниципальных образований Самарской области, составленные из участников в возрасте от 60 до 70 лет и старше. Всего более 60 участников.

Спортивная программа фестиваля включала соревнования по многоборью ГТО, где участники соревновались в сгибании и разгибании рук в упоре о гимнастическую скамью или сиденье стула (в зависимости от возрастной ступени), наклоне, поднимании туловища из положения лежа на спине и плавании на дистанции 25 м. Также команды сразились в эстафете по плаванию 4 по 25 м, турнирах по стрельбе из электронного оружия, дартс и мини-ориентированию «Лабиринт». Подсчитывалось личное первенство в многоборье ГТО, командное первенство в многоборье ГТО и первенство в спортивных турнирах.

Победители и призеры многоборья ГТО:
Замзамья Абушаева (Борский район), Валерий Морозов (Октябрьск), Татьяна Удалова (Тольятти), Виктор Пронин (Сергиевский район);
Вера Карягина (Сергиевский район), Александр Марковских (Отрадный), Ольга Конченкова (Сергиевский район), Анатолий Кияткин (Отрадный);
Татьяна Быстрова (Новокуйбышевск), Леонид Тетин (Самара), Галина Курдюкова (Октябрьск), Виктор Бородин (Новокуйбышевск);

Итоги командного зачета:
Сергиевский район;
г.о. Самара;
г.о. Октябрьск.

Турнир по мини-ориентированию в рамках фестиваля выиграла команда Кинель-Черкасского района - Любовь Демидова и Римма Илларионова. В стрельбе лучшие результаты показали Александр Тоидзе из Кинель-Черкасского района и Геннадий Герасимов из Самары. В дартсе – Владимир Матросов из Тольятти (Автозаводской район).

В эстафете по плаванию быстрее всех оказалась команда Тольятти (Комсомольский район). На втором месте – сборная Октябрьска. На третьем – Новокуйбышевск.

 

Фото:   минспорта СО

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