В Самарской области прошли соревнования по спортивной аэробике

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В турнирах приняли участие 400 спортсменов из Самарской и Амурской областей, Башкортостана и Татарстана. По итогам двух дней состязаний сформирована сборная региона для участия в чемпионате, первенстве России и международном турнире по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд", сообщает sovainfo.ru.

В первый день в спорткомплексе "Грация" соревновались девушки и юноши 12-14 лет.



- Это самая многочисленная возрастная категория, - рассказала главный судья соревнований Анастасия Ахмадиева из Башкортостана. - В престижной номинации "Индивидуальные выступления" среди девушек участвовали 54 спортсменки. В программу также входили выступления юношей, смешанных пар, трио и групп, турниры в дисциплинах "танцевальная гимнастика" и "гимнастическая платформа".

Она также отметила, что за шесть лет развития спортивной аэробики в Самарской области местные спортсменки заметно прибавили в мастерстве:

- Судейской бригаде пришлось нелегко в определении победителей и призеров первенства. Разрыв в баллах был минимальный. На итоговом результате сказывался даже эмоциональный настрой спортсменов, их умение ярко представить свою программу.

Победителем первенства в индивидуальных выступлениях среди девушек 12-14 лет стала Василиса Быкова. В число призеров вошли Василиса Сенина и Варвара Косьянова. Победу среди юниорок (15-17 лет) одержала Ксения Куприянова. Второе и третье места заняли Екатерина Логачева и Мария Валицкая.

Чемпионат региона среди женщин выиграла Анастасия Поднебесова. Обладателями серебра и бронзы стали Ксения Цыганкова и Нина Олимская.



- Индивидуальное выступление длится одну минуту 20 секунд, - говорит тренер сборной Самарской области по спортивной аэробике Инна Сергеева. - За столь короткое время спортсменка должна продемонстрировать под музыку обязательный набор элементов из акробатики, спортивной и художественной гимнастики. При этом выступление представляет собой цельную композицию, небольшую историю. Подготовка к соревнованиям длится порой не один сезон.



Лидеры сборной региона выступят на чемпионате и первенстве России, а также на международных соревнованиях "Игры вызова легенд". Турниры пройдут в Екатеринбурге с 24 марта по 2 апреля.



- Это будет первый международный старт в нашей стране за последнее время, - рассказала президент областной федерации спортивной аэробики Людмила Головачева. - Ожидаются спортсмены из 10-15 стран. Они будут соревноваться по спортивной и художественной гимнастике, спортивной аэробике и акробатике. Для сборной Самарской области участие в таких Играх престижно и почетно.

Фото: Дмитрий Бурлаков