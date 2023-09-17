В Самарской области прошел Всероссийский день бега «Кросс нации - 2023»

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Вчера, 16 сентября, Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел в 84 регионах страны. Не исключением стала и Самарская область. Центральный старт состоялся в столице губернии на прилегающей территории стадиона«Солидарность Самара Арена» и собрал порядка 4000 поклонников здорового и активного образа жизни.



Также мероприятие прошло в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Чапаевске, Октябрьске и других муниципальных районах. Всего в 63 регионе приняли участие почти 10 тысяч любителей бега.



«Кросс нации» проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Всего по стране зарегистрировались более 340 тысяч человек.

Фото: минспорта СО