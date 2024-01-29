В Самарской области прошел турнир по спортивному метанию ножа среди спортсменов с ПОДА

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В субботу, 27 января, региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Самарская областная федерация «Спортивное метание ножа» совместно с самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» организовала первый турнир по спортивному метанию ножа среди спортсменов с ПОДА.



- Тренируются ребята уже давно, занятия проходят раз в неделю. Особенно много ветеранов с поражением опорно-двигательного аппарата присоединились к нам в течение 2023 года, - рассказал руководитель самарской областной федерации «Спортивное метание ножа» Андрей Яковлев. - Среди участников не только самарцы. Некоторые находятся на реабилитации в санаториях Самарской области. После ампутаций они возвращаются к обычной жизни и регулярно, раз в неделю, приходят к нам на тренировки. Считаю, это здорово: если им понравится, то затем они станут развивать спортивное метание ножа в своих регионах.



Турнир получил название в честь Героя России, нашего земляка Артема Пономаренко, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне СВО. В соревнованиях приняли участие более двух десятков человек. Определялись сильнейшие в трех дисциплинах: метание ножа с 3, с 4 и с 5 метров.