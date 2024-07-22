В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров

Около 50 участников вышли на старт, чтобы преодолеть полосу препятствий: шаги, большое колесо, барьеры, кольца, перелеты, финишная стена.
На прохождение полосы давались две попытки. Участники с лучшими результатами выходили в следующую стадию, где начиналась гонка на выбывание.
Победителями стали Юлия Миннахметова с результатом 40,63 секунды и Денис Илющенко, преодолевший полосу за 28,61 секунды. В финале им противостояли Анастасия Саксонова и Алмаз Кулуев.
Полоса препятствий возведена в Самаре на стадионе "Орбита" для проведения соревнований по современному пятиборью и по гонкам с препятствиями.
Фото: Минспорта региона