В Самарской области пройдут Толстовские скачки

102

10 июля в поселке Гавриловский Самарской области пройдет яркое зрелище – «День степи. Толстовские скачки». В 170-летний юбилей Самарской губернии конно-спортивный праздник впервые пройдет под эгидой Федерации конного спорта России.

Место для праздника выбрано уникальное – степь Алексеевского района у подножья горы Шишка, где полтора века назад находилось первое степное имение Льва Толстого. В 70-ые годы XIX века оно стало центром культурной жизни края. Писатель устраивал здесь конные скачки с призами. Так же как в те времена, в XXI веке здесь соберутся представители разных народов. Азартные конноспортивные соревнования с участием сильнейших быстроногих скакунов из лучших клубов губернии, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей «Степное ожерелье», ремесленный базар, «Хутор Л.Н. Толстого», экскурсии по памятным местам на исток р. Съезжей – все это и многое другое станет композиционными составляющими праздника «День степи. Толстовские скачки».

Скачки объединяли жителей степи в прошлые века и объединят представителей различных регионов сегодня. В культурно-спортивном мероприятии Самарской области примут участие соседние республики: Башкортостан, Казахстан и Киргизию, которые продемонстрируют гостям национальные традиции коневодства. Это – первый шаг к международному уровню мероприятия.

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео