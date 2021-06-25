Я нашел ошибку
Главные новости:
На Московском шоссе в Самаре построят надземный пешеходный переход
На Московском шоссе в Самаре построят надземный пешеходный переход
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
Жителям Самарской области предложили нарисовать собак-героев времен войны
Жителям Самарской области предложили нарисовать собак-героев времен войны
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
Всероссийский выпускной-2021 пройдет сегодня в онлайн-формате
Всероссийский выпускной-2021 пройдет сегодня в онлайн-формате
В Самаре продолжается акция для добросовестных плательщиков за воду
В Самаре продолжается акция для добросовестных плательщиков за воду
В брачный договор чаще верят те, кто никогда не состоял в браке
В брачный договор чаще верят те, кто никогда не состоял в браке
В Самарской области пройдут Толстовские скачки
В Самарской области пройдут Толстовские скачки
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.33
-0.34
EUR 86.33
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашает посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области пройдут Толстовские скачки

25 июня 2021 10:38
102
В Самарской области пройдут Толстовские скачки

10 июля в поселке Гавриловский Самарской области пройдет яркое зрелище – «День степи. Толстовские скачки». В 170-летний юбилей Самарской губернии конно-спортивный праздник впервые пройдет под эгидой Федерации конного спорта России. 

Место для праздника выбрано уникальное –  степь Алексеевского района у подножья горы Шишка, где полтора века назад находилось первое степное имение Льва Толстого. В 70-ые годы XIX века оно стало центром культурной жизни края. Писатель устраивал здесь конные скачки с призами. Так же как в те времена, в XXI веке здесь соберутся представители разных народов. Азартные конноспортивные соревнования с участием сильнейших быстроногих скакунов из лучших клубов губернии, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей «Степное ожерелье», ремесленный базар, «Хутор Л.Н. Толстого», экскурсии по памятным местам на исток р. Съезжей – все это и многое другое станет композиционными составляющими праздника «День степи. Толстовские скачки».

Скачки объединяли жителей степи в прошлые века и объединят представителей различных регионов сегодня. В культурно-спортивном мероприятии Самарской области примут участие соседние республики: Башкортостан, Казахстан и Киргизию, которые продемонстрируют гостям национальные традиции коневодства. Это – первый шаг к международному уровню мероприятия.

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео

Теги: конный спорт скачки Толстовские скачки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У подножья горы Шишка пройдет яркое, зрелище – праздник «День степи» и «Толстовские скачки»   
15 июня 2021, 17:59
«Толстовские скачки» впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными
«Толстовские скачки» впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными. Общество
609
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
30 апреля 2021, 12:52
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
Мероприятие пройдёт на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором. Спорт
1839
В центре внимания
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
25 июня 2021  11:26
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
27
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
25 июня 2021  11:11
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
48
Самарские леса снова закрыли для посещения
25 июня 2021  10:14
Самарские леса снова закрыли для посещения
107
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
25 июня 2021  09:55
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
134
Губернатор принял участие в работе заседания Общественной палаты Самарской области.
24 июня 2021  19:44
Дмитрий Азаров призвал членов Общественной палаты внимательно следить за ходом избирательных кампаний этого года
388
Весь список