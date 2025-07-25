В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески - Богатое»

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С 25 по 27 июля наш регион станет ареной областного фестиваля «Золотые пески - Богатое», посвященного пляжным видам спорта - волейболу и футболу.



Игры пройдут одновременно на площадках для пляжного волейбола и футбольных полях.



Участники: сельские команды и команды малых городов; юниоры 2008 г.р. и моложе и взрослые – без верхней планки ограничения возраста.



Победители и призеры получат медали, кубки и дипломы министерства спорта. Кроме того, определят лучших игроков в индивидуальных номинациях: «Лучший игрок», «Лучший по амплуа» и «Самый техничный игрок».

Фото: минспорта СО