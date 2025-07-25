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В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески - Богатое»

25 июля 2025 15:57
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Участники: сельские команды и команды малых городов; юниоры 2008 г.р. и моложе и взрослые – без верхней планки ограничения возраста.

С 25 по 27 июля наш регион станет ареной областного фестиваля «Золотые пески - Богатое», посвященного пляжным видам спорта - волейболу и футболу.

Игры пройдут одновременно на  площадках для пляжного волейбола и  футбольных полях.

Участники: сельские команды и команды малых городов; юниоры 2008 г.р. и моложе и взрослые – без верхней планки ограничения возраста.

 Победители и призеры получат медали, кубки и дипломы министерства спорта. Кроме того, определят лучших игроков в индивидуальных номинациях: «Лучший игрок», «Лучший по амплуа» и «Самый техничный игрок».

 

Фото:   минспорта СО

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