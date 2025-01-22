 В Самарской области проходят соревнования юных фигуристов "Шаг за шагом"





Первый этап соревнований прошел в Сызрани на льду "Сызрань-Арены". В нем приняли участие 114 мальчиков и девочек из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Похвистнева, Новокуйбышевска и Чапаевска.



Второй этап состоялся в Кошках в СК "Победа". Участниками стали 100 юных фигуристов.



Соревнования «Шаг за шагом» состоят из трех отборочных этапов и финала. Впереди у начинающих фигуристов еще один отборочный старт - в Отрадном.



После сильнейшие 10 спортсменов среди девочек и 5 среди мальчиков получат право выступить в финале соревнований, который состоится в начале марта в Тольятти.