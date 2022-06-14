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В Самарской области принята программа развития детско-юношеского спорта
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В Самарской области принята программа развития детско-юношеского спорта

14 июня 2022 16:42
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Новая областная программа определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления развитием детско-юношеского спорта на долгосрочную перспективу.

В Самарской области утверждена Программа развития детско-юношеского спорта, направленная на формирование и реализацию на территории региона скоординированной государственной политики в сферах физической культуры, спорта и образования. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

Программа развития детско-юношеского спорта в Самарской области до 2030 года разработана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Перечень поручений сформирован по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который состоялся в сентябре 2021 года.

Новая областная программа определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления развитием детско-юношеского спорта на долгосрочную перспективу. Отметим, что развитие физической культуры и спорта относится к приоритетным задачам, поставленным перед Правительством региона Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. 

Программа, разработанная при участии органов местного самоуправления, носит межотраслевой и межведомственный характер. Ее реализация направлена на достижение конкретных результатов. В их числе создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для физического воспитания детей и подготовки спортивного резерва; обеспечение доступа семьям с детьми к информации о конкретных организациях, осуществляющих деятельность в сфере детско-юношеского спорта; реализация моделей адресной работы со спортивно-одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья; действие эффективных механизмов стимулирования и поддержки непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров в системе детско-юношеского спорта, функционирование системы государственной поддержки специалистов в области физической культуры и спорта, участие организаций негосударственного сектора в сфере детско-юношеского спорта, совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий в Самарской области, систематическое участие школьных спортивных клубов в спортивных соревнованиях, проводимых школьными спортивными лигами, функционирующими на территории губернии, сохранение высокой эффективности функционирования региональной системы подготовки спортивного резерва. Среди целей Программы – создание условий, обеспечивающих личностное самоопределение и самореализацию, физическое воспитание и физическую подготовку детей Самарской области, повышение эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

Реализация Программы будет осуществляться в два этапа: 2022-2024 годы и 2025-2030 годы. Утвержден план реализации первого этапа, содержащий конкретные мероприятия и сроки их исполнения. Так, уже в первом квартале следующего года в Самарской области будут созданы школьные спортивные лиги по видам спорта (среди них футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис), деятельность которых будет направлена на вовлечение учащихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризацию школьного спорта, организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Напомним, что по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в конце прошлого года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, направленная на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни. Концепцией предусмотрено создание во всех регионах России школьных спортивных лиг, расширение перечня видов спорта, включенных в программу учебного предмета «Физическая культура», в том числе представленных в этой программе в виде отдельных модулей, создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом, проектирование и строительство объектов спорта, устройство плоскостных сооружений как в сельской местности, так и в городах. Также в рамках реализации концепции запланирована цифровая трансформация детско-юношеского спорта. Самарская область включилась в эту работу, в начале июня распоряжением регионального Правительства утвержден план реализации в Самарской области первого этапа (2022-2024 годы) Концепции.

 

Фото из открытых источников

 

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