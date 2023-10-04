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В Самарской области подвели итоги первого дня чемпионата МВД по плаванию

4 октября 2023 19:59
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в Самарской области подвели итоги первого дня чемпионата МВД по плаванию

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев наградил победителей в личном и командном зачете.

Сегодня в областной столице на территории спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС города Самара состоялось подведение итогов первого дня лично-командного чемпионата МВД по плаванию в рамках Спартакиады МВД России среди территориальных подразделений органов внутренних дел и образовательных организаций системы МВД России.

Каждый спортсмен-полицейский приложил максимум усилий чтобы как можно быстрее преодолеть заданную 50-ти метровую дистанцию вольным стилем в форменном обмундировании и оказаться в числе призеров.

По итогам командного зачета призовые места разделились следующим образом:

В общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России лучшие результаты показали пловцы из ГУ МВД России по Московской области, второе место - ГУ МВД России по Волгоградской области и третье место - МВД по Республике Башкортостан.

Среди образовательных учреждений лучшее время у курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России, серебро у команды Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, бронзовыми призерами стали курсанты Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев поздравил призеров с победой и вручил им медали и кубки, а также пожелал дальнейших успехов в службе и жизни, новых спортивных достижений.

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