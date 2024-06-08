В Самарской области будет создана программа «Мастер спорта»

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В субботу, 8 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на стадионе «Орбита» встретился с юными спортсменами и их тренерами, чтобы обсудить вопросы развития не только профессионального, но и массового спорта, а также строительства необходимой инфраструктуры.

Вячеслав Федорищев отметил, что накануне на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с Министром спорта России Михаилом Дегтярёвым, который большую часть жизни жил и работал в Самаре. «Мы очень много говорили про развитие массового спорта, детского. Сейчас формируется очень большой план работы на эту тему. Спорт высоких достижений мы тоже будем поддерживать, но одним из первых масштабных региональных проектов станет массовый и детский спорт, – отметил врио губернатора. – И, пообщавшись со спортсменами, тренерами, я бы хотел понять, что нужно делать. Первые шаги мы уже наметили».

Во время беседы юные спортсмены отметили, что в этом году на площади Куйбышева установили скейт-парк, но не организовали площадки для игр в футбол. Руководитель региона обратил внимание врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской на необходимость проработать этот вопрос с городской администрацией. «Нужно вернуть футбол на площадь Куйбышева», – поручил Вячеслав Федорищев.

Также ребята отметили, что в Самаре не хватает футбольных полей. «Самарская область – одна из самых крупных в России по количеству команд, на всех полей не хватает, а имеющиеся максимально загружены», – поделился тренер-преподаватель по футболу ГАУ ДО СО СШОР № 1 Андрей Решетнев. Вячеслав Федорищев заверил, что в ближайшие годы появятся новые современные стадионы с футбольными полями. Также глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте региона – стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Ребята должны тянуться к большому спорту. Нужно найти возможность, чтобы ребята могли заниматься на большом поле хотя бы раз в неделю между играми ФК «Крылья Советов» и ФК «Акрон», которыми мы гордимся, потому что обе в новом сезоне будут играть в премьер-лиге, – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к юным футболистам. – Мы с врио министра спорта региона берем на себя такое публичное обязательство. Пусть для вас это будет мотивацией, чтобы вы приходили туда и становились игроками наших команд. Нам важно, чтобы играли наши ребята. Мы в вас верим, поэтому занимайтесь, тренируйтесь». Планируется, что занятия начнутся уже со следующей недели.

Обсуждая актуальные вопросы развития спорта, председатель Самарской областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин обратил внимание на нехватку инфраструктурных объектов в Самаре – манежа для занятий зимой и поля для метания.«Договорились, мы это сделаем. Обсудим с руководством областного минспорта, сроки обозначим. Эти два объекта у нас точно будут», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Во время встречи обсудили дополнительные меры поддержки как спортсменов, так и их наставников. По мнению главы региона, людей нужно мотивировать, чтобы они системно занимались физкультурой и спортом и стремились к высоким достижениям. Так, мастер спорта РФ по легкой атлетике Елена Кавешникова предложила для спортсменов организовывать восстановительные процедуры. «После соревнований, турниров, насыщенных тренировок нужно хорошее восстановление. Это было бы очень полезным», – считает спортсменка. С ней согласился легкоатлет Александр Буяновский.

Вячеслав Федорищев предложил Елене Кавешниковой и Александру Буяновскому стать его советниками на общественных началах, чтобы они дали свои предложения по развитию спорта в регионе, пообщавшись со своими воспитанниками и старшими товарищами – выдающимися тренерами.

Помимо прочего, ребята и их тренеры обратили внимание руководителя области на необходимость дополнительной поддержки детских команд. Бывает, что не хватает экипировки, а на выезды на межрегиональные или всероссийские соревнования коллектив едет не в полном составе. «Давайте предусмотрим средства в достаточном объеме, которые будем доводить до учреждений спорта, чтобы команды ездили полным составом, чтобы была хорошая, современная экипировка. Поработайте со всеми федерациями, учреждениями региона и на заседании Правительства доложите через две недели», – дал поручение Вячеслав Федорищев Лидии Рогожинской.

Врио губернатора поручил Лидии Рогожинской разработать новую региональную программу по поддержке спорта и формирования мотивации к здоровому образу жизни «Мастер спорта» и через две недели представить на рассмотрение.

«Предусмотрим меры поддержки, как финансовые, так и нефинансовые, в новой региональной программе. Всегда должна быть мотивация, – отметил Вячеслав Федорищев. – У нас тысячи мастеров спорта в Самарской области. Мы рассчитываем, что их число с каждым годом будет больше. Для этого мы будем создавать инфраструктуру, где можно заниматься, будем мотивировать всех, кто захочет присоединиться к нашему большому спортивному движению. Это часть нашей большой работы».

После осмотра стадиона «Орбита» Вячеслав Федорищев провел встречу с Лидией Рогожинской. Руководитель области обозначил основные приоритеты работы минспорта региона.

«Мы обязаны создавать новые спортивные объекты, из года в год вводить новые объекты, не только в Самаре, но и во всех наших муниципальных образованиях. Нужно готовить масштабную программу развития спорта, – сказал Вячеслав Федорищев. – Я вас прошу на оперативном совещании в понедельник коротко доложить по основным «болевым» точкам, тем направлениям, которым мы, может быть, недостаточно внимания уделяли в силу бюджетных ограничений, приоритизации проектов».

Руководитель области подчеркнул, что необходимо уделять дополнительное внимание массовому, детскому, любительскому спорту. «У нас на самом деле очень хороший бюджет, который направляется на спорт, но большая часть идет на поддержание и развитие наших профессиональных команд – это хорошо, это значимо, но не надо забывать о массовом спорте, – отметил Вячеслав Федорищев. – Не должно создаваться ощущение, что мы занимаемся только нашими любимыми командами. Мы отвечаем за весь спорт, чтобы у каждого жителя Самарской области были возможности заниматься любимым видом спорта – как любительски, так и профессионально. Это сейчас поставьте во главу угла работы министерства спорта».

Фото: пресс-служба правительства СО