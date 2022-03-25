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В Самарской Луке прошел зимний забег по пересеченной местности

25 марта 2022 13:26
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В Самарской Луке прошел зимний забег по пересеченной местности

В Самарской области состоялся трейловый забег Luka Ultra Trail Snow, входящий в серию забегов VOLGAMAN. Старт прошел при поддержке администрации города Жигулевск и национального парка «Самарская лука». В мероприятии участвовали более 500 человек из Самарской области и 8 других регионов России.

В программе соревнований были забеги по пересеченной местности на территории национального парка «Самарская лука» со стартом и финишем в селе Ширяево.

Участники, начинающие осваивать трейловый бег, приняли участие в стартах на 5 и 10 километров, для подготовленных спортсменов в программе были забеги на дистанции 15, 30 и 50 километров. Кроме того, состоялся детский старт на 600 метров и корпоративный забег.

«В нашем регионе есть замечательная локация — село Ширяево. Когда трейловые забеги только начали набирать популярность в нашей стране, мы тоже решили обзавестись своим мероприятием и организовали забег Luka Ultra Trail, — поделился технический директор серии VOLGAMAN Николай Мурычев.

— Мероприятие стало ежегодным, проводилось в том числе во времена пандемии. Мы подготовили трассы разного уровня сложности. У трасс на 5 и 10 километров — минимальный перепад высот, дорога наезжена машинами, все максимально безопасно. Трассы на 30 и 50 километров более сложные, они проходят по территории национального парка.

Каждый участник выходит на старт с комплектом снаряжения: электронные часы с загруженной картой, минимальный набор спасательного оборудования и телефоном для экстренной связи».

Старты в Ширяево прошли без происшествий, а участники из разных регионов страны остались удовлетворены организацией. «Подготовка к трейловым забегам требует тщательного подхода, по сравнению с обычным бегом нагрузки куда большие. Но все это компенсируется красивыми видами и удовольствием от победы над собой и достижением спортивного результата», — прокомментировал исполнительный директор серии VOLGAMAN Роман Липаткин.

В июле по этому же маршруту проведут летний трейловый забег, пишет Обозрение.

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