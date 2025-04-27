В Самаре завершился Суперфинал ШБЛ «КЭС-баскет»

Самарская область в третий раз в истории принимала всероссийский Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги (ШБЛ)«КЭС-баскет». Финальный этап стал кульминацией масштабного сезона, объединившего сотни тысяч школьников из 81 региона России.
Среди девушек победителем турнира стала команда Москвы - в финале столичные баскетболистки обыграли соперниц из Кемеровской области - 64:32, которым достались серебряные медали.
Бронзовый призер - команда Орловской области.
В турнире юношей в финале встретились Свердловская
область и Москва. Результат игры - 54:40 в пользу свердловских спортсменов.
Третье место у юношей заняла сборная республики Бурятия.
Основной целью проекта «КЭС-баскет» является пропаганда здорового образа жизни среди школьников.
В рамках Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет» были организованы мастер-классы с участием прославленных баскетболистов в школах Самарской области - в Самаре, Клявлино, Новосемейкино, Рощинском и Хрящевке.
Фото: минспорта СО