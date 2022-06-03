В Самаре завершился чемпионат России по керлингу на колясках среди смешанных команд

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Турнир прошел в СКК "Дворец спорта", который получил новый облик в 2021 году благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни". Одной из жемчужин нового объекта стал современный керлинг-центр. Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально тренироваться, но и проводить соревнования мирового уровня.



В чемпионате страны приняли участие 13 команд из 11 регионов Российской Федерации. Победителями турнира стала столичная команда «Москва». На втором месте "Гранитъ" из Челябинской области. На третьем - "Адамант" из Санкт-Петербурга.



Самарскую область представили две команды, которые по итогу турнира не попали в тройку призеров. Но как признались спортсмены - это большой опыт, которого они получили сполна. Он поможет им подготовиться к следующим важным стартам. Впереди у самарцев участие в Кубке Москвы.

Фото: минспорта СО