В Самаре завершились соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"

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В Самаре в спортивном комплексе "Ипподром Арена" завершились соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба".



В матчах первого этапа приняли участие 1310 спортсменов из городов и районов Самарской области. Соревнования прошли в трех возрастных категориях - 10-11, 12-13 и 14-15 лет. 49 лучших команд пробились в региональный этап.



Победители и призеры областного турнира "Золотая шайба":

Младшая возрастная группа (2007-2008 г.р.):

"Спорт Град" (Отрадный). Тренер - Артем Востриков;

"Волга" (Сызрань). Тренер - Эдуард Шайхелисманов;

"Чайка" (Самара). Тренер - Сергей Горлов.



Средняя возрастная группа (2009-2010 г.р.):

"Спорт Град" (Отрадный). Тренер - Антон Ховрин;

"Волга" (Сызрань). Тренер - Максим Губарев;

"Вектор" (Новокуйбышевск). Тренер - Петр Клочков.



Старшая возрастная группа (2007-2008 г.р.):

"Чайка" (Самара). Тренер - Андрей Сауков;

"Волга" (Сызрань). Тренер - Максим Губарев;

"Буран" (Похвистнево). Тренер - Александр Букреев.

Фото: минспорт СО