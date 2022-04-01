В Самаре завершились соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"

В Самаре в спортивном комплексе "Ипподром Арена" завершились соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба".
В матчах первого этапа приняли участие 1310 спортсменов из городов и районов Самарской области. Соревнования прошли в трех возрастных категориях - 10-11, 12-13 и 14-15 лет. 49 лучших команд пробились в региональный этап.
Победители и призеры областного турнира "Золотая шайба":
Младшая возрастная группа (2007-2008 г.р.):
"Спорт Град" (Отрадный). Тренер - Артем Востриков;
"Волга" (Сызрань). Тренер - Эдуард Шайхелисманов;
"Чайка" (Самара). Тренер - Сергей Горлов.
Средняя возрастная группа (2009-2010 г.р.):
"Спорт Град" (Отрадный). Тренер - Антон Ховрин;
"Волга" (Сызрань). Тренер - Максим Губарев;
"Вектор" (Новокуйбышевск). Тренер - Петр Клочков.
Старшая возрастная группа (2007-2008 г.р.):
"Чайка" (Самара). Тренер - Андрей Сауков;
"Волга" (Сызрань). Тренер - Максим Губарев;
"Буран" (Похвистнево). Тренер - Александр Букреев.
Фото: минспорт СО