В Самаре завершились соревнования по художественной гимнастике "Юные грации"

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В течении трех дней участники от 9 до 15 лет и старше боролись за первенство в традиционных дисциплинах художественной гимнастики - индивидуальной программе и групповом упражнении - и в дисциплинах, которые только начинают развиваться - упражнение парное и упражнение трио.



Результаты "Юных граций" идут в зачет для формирования сборной команды региона для участия во всероссийских соревнованиях "Надежды России".



По программе кмс на "Надеждах России" выступят представительницы Самарской области Юлиана Войтович и Кристина Комиссарова в индивидуальной программе и Маргарита Беркутова, Александра Ганигина, Анастасия Кондратенко, Анастасия Лукьянова, Амина Шамшутдинова и Алина Гафиятуллина в групповом упражнении.

Фото: Минспорта региона