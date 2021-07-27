В Самаре завершились городские соревнования по футболу среди дворовых команд

C 23 по 24 июля 2021 года на площади им. Куйбышева прошли городские соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».
Впервые турнир состоялся в 2008 году в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара. Впоследствии соревнования приобрели общегородской масштаб, а с 2011 года проводятся на всей территории Самарской области.
В рамках турнира прошли состязания во всех внутригородских районах Самары, в которых приняли участие 26 команд. Те из них, кто занял первые места, участвовали в городском этапе.
Соревнования проводились в следующих возрастных категориях:
- юноши и девушки 2010 – 2012 г.р.;
- юноши и девушки 2007 – 2009 г.р.
По итогам состоявшихся состязаний победителями и призерами стали:
Мальчики 2010-2012 г.р.:
1 место – Самарский внутригородской район;
2 место – Кировский внутригородской район;
3 место – Ленинский внутригородской район.
Девочки 2010-2012 г.р.:
1 место – Самарский внутригородской район;
2 место – Кировский внутригородской район;
3 место – Промышленный внутригородской район.
Юноши 2007-2009 г.р.:
1 место – Кировский внутригородской район;
2 место – Железнодорожный внутригородской район;
3 место – Ленинский внутригородской район.
Девушки 2007-2009 г.р.:
1 место – Кировский внутригородской район;
2 место – Октябрьский внутригородской район;
3 место – Самарский внутригородской район.
Победители и призеры городского этапа награждены кубками, медалями и дипломами Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, а лучшие игроки соревнований - памятными сувенирами.
Команды, ставшие триумфаторами в каждой возрастной категории, примут участие в областных соревнованиях по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».
Фото: администрация Самары