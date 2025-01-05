В Самаре впервые проходит турнир в новом крытом футбольном манеже

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Сегодня, 5 января, на новом поле сразятся четыре юношеские команды из Самары, Новокуйбышевска и Сергиевского района.

Как сообщает региональный Минспорт, в крытом футбольном манеже, построенном в рамках национальных проектов, проходит первый футбольный турнир, организованный Самарской областной федерацией футбола. Соревнования поддерживает и Минспорт Самарской области.

В первом турнире состязаются юные футболисты из двух самарских команд Академия «Крылья Советов» и «Виктория», «Сергиевск» из Сергиевкого района и «Нефтяник» из Новокуйбышевска. Спортсмены сыграют по круговой системе — каждый с каждым.

Напомним, крытый футбольный манеж в Самаре построен в рамках нацпроекта на территории стадиона «Солидарность Самара Арена». В конце прошлого года, 28 декабря, его ввели в эксплуатацию.

Как сообщал региональный Минспорт, после оформления объекта в собственность Самарской области его передадут в оперативное управление подведомственному учреждению минспорта — ГАУ СО «Самара Арена».

Помимо футбольного поля с искусственным покрытием размером 105*68 метров и зрительских трибун, манеж снабжен двухэтажным административно-бытовым блоком с раздевалками, тренажерными залами и медпунктом.

По информации правительства Самарской области, в 2025 году в регионе появится более 75 новых спортивных объектов, пишет Обоз-инфо.