В Самаре вновь пройдет ежегодное спортивное мероприятие «Самара Open Комус Fest»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям при вывозе за рубеж проконтролировано 303,1 тыс. тонн зерна
Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям при вывозе за рубеж проконтролировано 303,1 тыс. тонн зерна
Преподавателя самарского вуза осудили за взятку
Преподавателя самарского вуза осудили за взятку
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с Донбасса
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с Донбасса
Впервые студенты ПВГУС представят в качестве дипломной работы свои стартапы
Впервые студенты ПВГУС представят в качестве дипломной работы свои стартапы
Магистранта самарского госуниверситета уличили в посредничестве во взяточничестве
Магистранта самарского госуниверситета уличили в посредничестве во взяточничестве
В Сызрани у подростка украли айфон и колонку
В Сызрани у подростка украли айфон и колонку
Проекты четырех молодых ученых Самарского университета, ВУЗа-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получили гранты Президента России
Проекты четырех молодых ученых Самарского университета, ВУЗа-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получили гранты Президента России
«Виват, Россия!»: в Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль
«Виват, Россия!»: в Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.11
-0.86
EUR 64.87
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре вновь пройдет ежегодное спортивное мероприятие «Самара Open Комус Fest»

7 июня 2022 11:30
128
В Самаре вновь пройдет ежегодное спортивное мероприятие «Самара Open Комус Fest»

С 29 июня по 3 июля 2022 года в г. Самара пройдет ежегодное спортивное мероприятие по пляжным видам спорта «Самара Open Комус Fest». Крупнейший российский фестиваль вновь соберет жителей города, спортсменов и болельщиков из разных уголков России на 2-й очереди набережной реки Волга, Первомайский спуск. В этом году призовой фонд по всем дисциплинам будет увеличен на 100 000 рублей и составит 1 600 000 рублей. 

«Самара Open Комус Fest» – это значимое событие для жителей России. Проведение мероприятия призвано не только популяризировать физическую культуру и спорт в стране, но и мотивировать молодежь и взрослых на поддержание активного образа жизни в будущем. Так, в соревнованиях примут участие более 1000 любителей активного отдыха, которые встретятся на 20 игровых площадках, чтобы продемонстрировать свои способности. Перед началом мероприятия участники будут разделены по группам в соответствии с разными уровнями физической подготовки и предыдущими спортивными заслугами.

В 2022 году летние соревнования расширятся еще 2 направлениями и затронут 6 пляжных видов спорта, среди которых: волейбол, теннис, футбол, паркур, алтимат и регби. Каждая из игр будет разделена на отдельные номинации, победители и призеры которых получат медали, дипломы, кубки и призы от спонсоров и партнеров турнира. Также участников ждут денежные вознаграждения. Общий призовой фонд будет разделен следующим образом:

  • Пляжный волейбол – 1 000 000 рублей;

  • Пляжный теннис – 200 000 рублей;

  • Пляжный футбол – 150 000 рублей;

  • Пляжный регби – 150 000 рублей;

  • Пляжный паркур – 60 000 рублей;

  • Пляжный алтимат – спецпризы. 

Для зрителей организаторы подготовили ряд увлекательных конкурсов, а самые активные болельщики станут обладателями памятных призов и приятных подарков.

«Комус» не впервые проводит спортивные мероприятия, обладающие социальной значимостью. Компания развивает направление с 2004 года, поддерживая сторонние турниры по пляжным дисциплинам. Собственные фестивали, в том числе «Самара Open Комус Fest», начали проводиться 6 лет назад, а их география и количество участников с каждым годом только растет. 

Заявки на регистрацию игроков будут приниматься до 15 июня 2022 года включительно. Подробнее ознакомиться с правилами Фестиваля, приобрести билеты и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте: https://komus-sport.ru/event/6

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
157
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
410
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
394
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
939
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
761
Весь список