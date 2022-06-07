В Самаре вновь пройдет ежегодное спортивное мероприятие «Самара Open Комус Fest»

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С 29 июня по 3 июля 2022 года в г. Самара пройдет ежегодное спортивное мероприятие по пляжным видам спорта «Самара Open Комус Fest». Крупнейший российский фестиваль вновь соберет жителей города, спортсменов и болельщиков из разных уголков России на 2-й очереди набережной реки Волга, Первомайский спуск. В этом году призовой фонд по всем дисциплинам будет увеличен на 100 000 рублей и составит 1 600 000 рублей.

«Самара Open Комус Fest» – это значимое событие для жителей России. Проведение мероприятия призвано не только популяризировать физическую культуру и спорт в стране, но и мотивировать молодежь и взрослых на поддержание активного образа жизни в будущем. Так, в соревнованиях примут участие более 1000 любителей активного отдыха, которые встретятся на 20 игровых площадках, чтобы продемонстрировать свои способности. Перед началом мероприятия участники будут разделены по группам в соответствии с разными уровнями физической подготовки и предыдущими спортивными заслугами.

В 2022 году летние соревнования расширятся еще 2 направлениями и затронут 6 пляжных видов спорта, среди которых: волейбол, теннис, футбол, паркур, алтимат и регби. Каждая из игр будет разделена на отдельные номинации, победители и призеры которых получат медали, дипломы, кубки и призы от спонсоров и партнеров турнира. Также участников ждут денежные вознаграждения. Общий призовой фонд будет разделен следующим образом:

Пляжный волейбол – 1 000 000 рублей;

Пляжный теннис – 200 000 рублей;

Пляжный футбол – 150 000 рублей;

Пляжный регби – 150 000 рублей;

Пляжный паркур – 60 000 рублей;

Пляжный алтимат – спецпризы.

Для зрителей организаторы подготовили ряд увлекательных конкурсов, а самые активные болельщики станут обладателями памятных призов и приятных подарков.

«Комус» не впервые проводит спортивные мероприятия, обладающие социальной значимостью. Компания развивает направление с 2004 года, поддерживая сторонние турниры по пляжным дисциплинам. Собственные фестивали, в том числе «Самара Open Комус Fest», начали проводиться 6 лет назад, а их география и количество участников с каждым годом только растет.

Заявки на регистрацию игроков будут приниматься до 15 июня 2022 года включительно. Подробнее ознакомиться с правилами Фестиваля, приобрести билеты и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте: https://komus-sport.ru/event/6