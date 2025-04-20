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В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

20 апреля 2025 14:59
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40 команд школьников из разных регионов России определяют сильнейших юных баскетболистов страны.

40 команд школьников из разных регионов России определяют сильнейших юных баскетболистов страны.

Самарскую область на турнире представляет команда девушек из школы села Алексеевка - «Алекс». Среди юношей за наш регион выступает команда из Новокуйбышевска «Олимп», представляющая школу №7.

В первом туре в соревнованиях девушек сборная Самарской области уступила Забайкальскому краю - 70:78. В матче среди юношей наша команда уступила соперникам из Нижегородской области - 58:70.

У каждой команды впереди еще три матча на групповом этапе. После начнется серия плей-офф.

Помимо соревновательной программы для участников предусмотрены экскурсии. В преддверии 80-летия Победы они знакомятся с военной историей Куйбышева-Самары.

В субботу вечером они посетили площадь Славы, где возложили цветы к Вечному огню.

Вместе с участниками «КЭС-баскета» в церемонии приняли участие заместитель губернатора Самарской области - руководитель администрации губернатора Дмитрий Яковлев, президент ШБЛ «КЭС-баскет» Алексей Фролов, ветеран СВО, Герой России Максим Девятов, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава Федерации баскетбола Самарской области, призер Олимпийских игр Ольга Артешина.

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

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