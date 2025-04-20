В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

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40 команд школьников из разных регионов России определяют сильнейших юных баскетболистов страны.

Самарскую область на турнире представляет команда девушек из школы села Алексеевка - «Алекс». Среди юношей за наш регион выступает команда из Новокуйбышевска «Олимп», представляющая школу №7.

В первом туре в соревнованиях девушек сборная Самарской области уступила Забайкальскому краю - 70:78. В матче среди юношей наша команда уступила соперникам из Нижегородской области - 58:70.

У каждой команды впереди еще три матча на групповом этапе. После начнется серия плей-офф.

Помимо соревновательной программы для участников предусмотрены экскурсии. В преддверии 80-летия Победы они знакомятся с военной историей Куйбышева-Самары.

В субботу вечером они посетили площадь Славы, где возложили цветы к Вечному огню.

Вместе с участниками «КЭС-баскета» в церемонии приняли участие заместитель губернатора Самарской области - руководитель администрации губернатора Дмитрий Яковлев, президент ШБЛ «КЭС-баскет» Алексей Фролов, ветеран СВО, Герой России Максим Девятов, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, глава Федерации баскетбола Самарской области, призер Олимпийских игр Ольга Артешина.

Фото: минспорта СО