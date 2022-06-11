В Самаре стартовал областной детский турнир «Лето с футбольным мячом»

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Детский турнир проводится четырнадцатый год подряд по инициативе Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Всего за годы реализации проекта в соревнованиях приняли участие более 400 000 мальчишек и девчонок, а их педагоги, родители и тренеры в специальных мероприятиях проекта.



В турнире участвуют дворовые команды, а также команды оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания, сформированные из детей двух возрастных групп:

мальчики: 2008 – 2010 г.р. и 2011 – 2013 г.р.;

девочки: 2008 – 2010 г.р. и 2011 – 2013 г.р.



Турнир проводится в три этапа.

I этап: до 11 июля в городских округах и муниципальных районах Самарской области;

II этап: с 12 июля по 15 августа 2022 года – групповые и зональные соревнования;

III этап: с 16 по 31 августа 2022 года – финальные соревнования.



Задача турнира – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, популяризация футбола в Самарской области, а также организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками. Отметим, что в турнире 2021 года приняли участие более 30 тысяч детей.

Фото: минспорта СО