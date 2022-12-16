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В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
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В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»

16 декабря 2022 17:22
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Местом проведения Фестиваля стал универсальный комплекс «МТЛ Арена».

Сегодня, 16 декабря, в Самаре состоялась торжественная церемония открытия III Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Фестиваль проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Долгожданное физкультурно-спортивное событие станет ярким завершением череды физкультурно-спортивных фестивалей ГТО 2022 года. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор – руководитель департамента внутренней политики Самарской области Кочергин Дмитрий Валерьевич, врио министра спорта СО Рогожинская Лидия Анатольевна, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» - федеральный оператор комплекса ГТО Денисов Максим Сергеевич и начальник отдела реализации комплекса ГТО департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Шеожев Марат Асланбиевич.

Приветственное слово к участникам направил заместитель Министра спорта Российской Федерации – Байсултанов Одес Хасаевич, который отметил вклад физкультурников в популяризацию здорового образа жизни и комплекса ГТО: «Это уже третий долгожданный и масштабный спортивный праздник – третий Фестиваль чемпионов ГТО, который собирает на своей площадке сильнейших участников со всей страны. Фестивали ГТО являются наиболее мощным мотивирующим фактором, вовлекающим наших граждан в движение ГТО. Большое количество участников текущего Фестиваля ГТО в Самаре и его широкая представительность – очередное доказательство, что мы находимся на верном пути».

Как отметили в ходе церемонии открытия, игры III всероссийского фестиваля проходят в поддержку специальной военной операции и военных, выполняющих на фронте сложные задачи по защите рубежей страны.

Местом проведения Фестиваля стал универсальный комплекс «МТЛ Арена». На его территории собрались сильнейшие физкультурники со всей России. На протяжении трех дней атлеты будут состязаться в трех видах нормативов: гибкость, сила и скорость.

Церемония открытия началась с красочного шествия участников фестиваля. Представители 45 субъектов страны торжественно пронесли флаги своих регионов. Цепочку парада замкнул флаг Российской Федерации и прозвучал гимн России в исполнении солистов самарского академического театра оперы и балета.

16 декабря физкультурники приступили к прохождению отборочных этапов «Гонки ГТО». 17 декабря атлеты начнут выполнять нормативы ГТО в номинации «Иду на рекорд!» на максимально возможный результат. В этот же день состоится награждение рекордсменов-чемпионов. 18 декабря будут определены команды-финалисты и победители личных зачетов «Гонки ГТО». Затем состоится финал «Гонки ГТО» и завершится праздник церемонией закрытия, на которой будут объявлены победители. Имена всех рекордсменов фестиваля будут вписаны в «Книгу рекордов ГТО».

«Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Мероприятия комплекса ГТО являются мощным стимулом для развития массового спорта. Приглашаем жителей и гостей нашего региона прийти и насладиться спортивным шоу. Уверена, что вы получите массу удовольствия! Отмечу, что соревнования проходят ежедневно с 9 утра и до 20 часов вечера. Вход для зрителей – свободный», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО


 
 

Теги: Мероприятия

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