В Самаре стартовал детско-юношеский фестиваль единоборств "Кубок Губернатора Самарской области"

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На протяжении трех дней на главной спортивной арене Дворца спорта выступят около 1000 спортсменов от 6 до 17 лет. В программе фестиваля три вида спорта: тхэквондо, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Старт турниру дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.



Среди почетных гостей легендарный боец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. В рамках торжественного открытия фестиваля состоялся концерт группы D’Black Blues Orchestra, а также профессиональная схватка двух топовых тяжеловесов России: дагестанца Билала Курбабагамаева и иркутянина Романа Лукашевича в формате No-Gi (без кимоно). Победу одержал спортсмен из Махачкалы, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО