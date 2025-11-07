Я нашел ошибку
В Самара ночью и днем дождь, температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
8 ноября в регионе ночью и днем местами дождь, до +10°С
Он подведет промежуточные итоги года, расскажет о ключевых направлениях работы и  ответит на вопросы жителей.
Прямой эфир с жителями проведет глава Советского района Самары Вадим Бородин
Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО.
В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта

7 ноября 2025 18:17
103
Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО.

Презентационная площадка первого в России регионального демонстрационно-просветительского центра адаптивных видов спорта была представлена в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Сегодня ее посетили руководители региональных министерств спорта и профильных подведомственных учреждений из разных регионов страны. Об опыте создания центра рассказали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Среди прочего он отметил, что в дальнейшем центр будет на постоянной основе работать на базе Фонда «Защитники Отечества» на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО. Здесь представлено более 30 дисциплин адаптивного спорта: спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, спорта глухих, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

«На мероприятии наша фабрика представила сани для следж-хоккея и легкоатлетическое оборудование: барьеры, колодки, зоны приземления, ядра. Все оборудование производится в Самарской области. Сотрудничество с Паралимпийским комитетом России и Павлом Алексеевичем Рожковым мы начали два с половиной года назад, когда поставили наши сани в первый демонстрационный центр, созданный в Москве при ПКР. Туда могут прийти ребята после службы в армии и получить консультацию от действующих паралимпийцев о том, что людям с ограниченными возможностями здоровья можно и нужно заниматься спортом, жить полной жизнью, и советы, каким именно спортом можно заняться. Эту инициативу поддержал фонд «Защитники Отечества». Отрадно, что теперь такой центр появится и в Самаре — это говорит о том, насколько наш регион спортивный и какой поддержкой пользуется спорт, в том числе адаптивный, со стороны губернатора и Правительства Самарской области», — поделился сотрудник фабрики спортивного инвентаря «Аналитика» Михаил Фомин.

«Для меня и моих боевых товарищей огромное значение имеет развитие адаптивного спорта. Это не просто увлечение – это путь к реабилитации, социализации и возвращению к полноценной жизни. Поэтому особенно ценно, что первый региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивного спорта был создан именно у нас, в Самарской области. А то, что этой теме уделяют высокое федеральное внимание на таких форумах, говорит о настоящем понимании наших проблем и искренней заботе о ветеранах», — подчеркнул помощник Губернатора Самарской области, выпускник региональной программы «Школы героев» и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев.

Напомним, в мае 2025 года по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта исполнительным органам регионов было дано поручение обеспечить создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту по всей стране при участии Паралимпийского комитета России.

 

Фото:   телеграмм канал «Самарский спорт»

Теги: Самара

Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
225
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
238
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
163
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
690
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
683
Весь список