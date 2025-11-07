В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта

103

Презентационная площадка первого в России регионального демонстрационно-просветительского центра адаптивных видов спорта была представлена в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Сегодня ее посетили руководители региональных министерств спорта и профильных подведомственных учреждений из разных регионов страны. Об опыте создания центра рассказали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Среди прочего он отметил, что в дальнейшем центр будет на постоянной основе работать на базе Фонда «Защитники Отечества» на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО. Здесь представлено более 30 дисциплин адаптивного спорта: спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, спорта глухих, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

«На мероприятии наша фабрика представила сани для следж-хоккея и легкоатлетическое оборудование: барьеры, колодки, зоны приземления, ядра. Все оборудование производится в Самарской области. Сотрудничество с Паралимпийским комитетом России и Павлом Алексеевичем Рожковым мы начали два с половиной года назад, когда поставили наши сани в первый демонстрационный центр, созданный в Москве при ПКР. Туда могут прийти ребята после службы в армии и получить консультацию от действующих паралимпийцев о том, что людям с ограниченными возможностями здоровья можно и нужно заниматься спортом, жить полной жизнью, и советы, каким именно спортом можно заняться. Эту инициативу поддержал фонд «Защитники Отечества». Отрадно, что теперь такой центр появится и в Самаре — это говорит о том, насколько наш регион спортивный и какой поддержкой пользуется спорт, в том числе адаптивный, со стороны губернатора и Правительства Самарской области», — поделился сотрудник фабрики спортивного инвентаря «Аналитика» Михаил Фомин.

«Для меня и моих боевых товарищей огромное значение имеет развитие адаптивного спорта. Это не просто увлечение – это путь к реабилитации, социализации и возвращению к полноценной жизни. Поэтому особенно ценно, что первый региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивного спорта был создан именно у нас, в Самарской области. А то, что этой теме уделяют высокое федеральное внимание на таких форумах, говорит о настоящем понимании наших проблем и искренней заботе о ветеранах», — подчеркнул помощник Губернатора Самарской области, выпускник региональной программы «Школы героев» и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев.

Напомним, в мае 2025 года по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта исполнительным органам регионов было дано поручение обеспечить создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту по всей стране при участии Паралимпийского комитета России.

Фото: телеграмм канал «Самарский спорт»