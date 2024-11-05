В Самаре состоялся вечер профессионального бокса "OLIMPBET. Ночь чемпионов IBA"

94

Несколько тысяч зрителей на трибунах Дворца спорта имени Владимира Высоцкого, в числе которых - юные воспитанники секций бокса Самарской области, спортсмены и тренеры, представители правительства Самарской области - стали свидетелями шести боксерских поединков.



Чемпионом Европы по версии IBA в весе 67 кг стал представитель Люксембурга Майкл Кинг, раздельным решением судей обыгравший уроженца Самарской области Вахида Аббасова.



В главном бою вечера за титул чемпиона мира по версии IBA в весе 67 кг россиянин Харитон Агрба единогласным решением переиграл аргентинца Габриэля Росу. Также Агрба по итогам этого поединка стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBA в первом полусреднем весе.



Фото: предоставлено организаторами; министерство спорта Самарской области