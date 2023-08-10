В Самаре состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников подразделений ППС полиции

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Спортивное мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею патрульно-постовой службы МВД России.

2 сентября 2023 года будет отмечаться столетний юбилей патрульно-постовой службы полиции в системе МВД. В преддверии этой даты в Самаре состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов внутренних дел Самарской области.

На футбольном поле на базе спортивного комплекса «Динамо» собрались 43 игрока из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного, Жигулевска, Похвистнево, Нефтегорска, Волжского, Ставропольского и Сергиевского районов.

Участие в состязаниях подобного рода закаляет характер, воспитывает командный дух и, в том числе, является одним из элементов профессиональной подготовки сотрудников.

Организаторы спортивных состязаний сформировали команды из прибывших участников. После оглашения результатов жеребьевки, сменив служебную форму на спортивную, полицейские активно включились в игру и уже с первых минут футбольных баталий разразилась серьезная борьба за первенство. Спортсмены полностью отдавали себя игре и до финального свистка отчаянно боролись за победу.

Как отметили организаторы и судьи турнира, все сотрудники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звание лучших.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – полк патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Самаре;

2 место – полк патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Тольятти;

3 место – сборная команда сотрудников из Жигулевска, Отрадного, Сергиевска, Похвистнево, Ставропольского района.

Победителям и призерам соревнований дипломы от руководства регионального главка полиции в торжественной обстановке вручил начальник

управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Самарской области - полковник полиции Александр Плотников. Александр Владимирович в завершение церемонии награждения отметил, что спортивные мероприятия не только являются важным элементом укрепления здоровья и физической формы сотрудников патрульно-постовой службы, но и способствуют развитию командного духа.