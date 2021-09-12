В Самаре состоялся финал турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

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Сегодня, 12 сентября, на тренировочной площадке «Восход» около стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся финал турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Победителей и призеров соревнований наградил губернатор Дмитрий Азаров.



Турнир «Лето с футбольным мячом» проводится в Самарской области уже тринадцатый год. В нем принимают участие команды юношей и девушек двух возрастных категорий: 9-11 лет и 12-14 лет. Турнир проходит в три этапа, охватывая все города и муниципальные районы региона. В этом году в соревнованиях сыграли более 31 тыс. ребят. Сильнейшие команды встретились в областном финале, который проходил на тренировочной площадке «Восход» около стадиона «Солидарность Самара Арена». Призеры получили дипломы, кубки, медали, а командам – победительницам также были вручены сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей «Вега» по смене «футбол».



"Я рад, что в этом году свыше 31 тысячи мальчишек и девчонок сыграли в соревнованиях. Многие благодаря этому турниру сделали первые шаги к регулярным занятиям футболом, спортом. Искренне благодарю организаторов «Лета с футбольным мячом», лично Александра Борисовича Фетисова, который столько лет курирует турнир, а также тренеров, родителей ребят – всех, кому неравнодушно будущее нашего региона. А будущее – в этих мальчишках и девчонках, в их счастливых лицах. Ребята, играйте с удовольствием, побеждайте, достигайте высоких результатов, уважайте своих тренеров, сплачивайтесь со своей командой. Рад, что у каждого из вас есть настойчивость и воля к победе!", — сказал глава региона, обращаясь на церемонии награждения к участникам финала.



Турнир «Лето с футбольным мячом» стал визитной карточкой Самарской области. Практикой реализации проекта заинтересовались на федеральном уровне. На основе положения проекта «Лето с футбольным мячом» в 2019 году было запущено новое направление реализации федерального проекта «Детский спорт» — «Дворовый футбол». В первый год к проекту присоединились 73 региона РФ.



"То, что опыт Самарской области тиражируют по всей стране, говорит об успешности турнира и уровне работы организаторов. Такие массовые соревнования дают колоссальную пользу для приобщения детей к спорту. Закладывать у детей любовь к спорту и формировать приверженность к здоровому образу жизни – одна из базовых задач государства», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Владимир Бокк.



Региональный координатор федерального проекта «Детский спорт» Роман Балтер отметил высокий уровень организации турнира и масштаб его проведения. «Играет без преувеличения вся Самарская область. Финал турнира – это настоящий праздник, который в этом году проходил около стадиона, принимавшем матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Для ребят большая радость сыграть здесь. Приятно видеть, что с каждым годом все больше детей приходят в футбол, в другие виды спорта. Задача национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, – к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом не менее 70% жителей страны. И для ее достижения в Самарской области усилиями властей региона и лично Губернатора проводится комплексная работа. В том числе, ежегодно строятся новые спортивные объекты по всему региону».



В Самарской области в последние годы активно развивается инфраструктура спорта. Появляются новые универсальные спортивные площадки, ФОКи, бассейны, ледовые арены, модернизируются старые объекты спорта. Так, за три последних года в регионе было построено 88 спортивных площадок, реконструированы стадионы в Самаре, Тольятти, Чапаевске и селе Кошки, Целый ряд спортобъектов находится в стадии строительства, включая первый в Самаре полноразмерный футбольный манеж.



"Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание массовому и детско – юношескому спорту. Он инициирует строительство новых стадионов, спортивных площадок, спорткомплексов для жителей региона. Люди говорят за это «спасибо», потому что видят заботу о них", — сказал депутат Государственной Думы РФ Игорь Станкевич.



Полузащитник ПФК «Крылья Советов» Антон Зиньковский провел мастер – класс для финалистов турнира «Лето с футбольным мячом» и наградил призеров соревнований.



"Классный турнир, в котором играет так много ребят из разных городов, районов и даже сел. Такие соревнования объединяют и мотивируют ребят заниматься футболом. У Самарской области огромный потенциал для развития футбола, у ребят есть возможность пройти путь от дворовой команды до профессионального клуба «Крылья Советов». Конечно, это большой и тяжелый путь, но, главное, что мальчишки и девчонки видят перспективу. Я и сам когда-то играл в подобных массовых соревнованиях, именно так начинал свою футбольную жизнь».



Старший тренер профессиональной женской команды «Крылья Советов» Галина Комарова рассказала, что по итогам финала пригласила двух участниц турнира в «Крылья».

" Так и должно быть, чтобы на таких соревнованиях мы отбирали самых талантливых детей со всей области, воспитывали своих игроков для профессиональных команд. Сегодня футбол, в том числе женский, активно развивается в Самарской области. Во многом это происходит благодаря строительству новых спортивных объектов, создаются хорошие условия. Конечно, это было бы невозможно без поддержки клуба «Крылья Советов», властей региона, лично Губернатора Самарской области, который уделяет спорту большое внимание».

Фото: пресс-служба облправительства