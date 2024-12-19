В Самаре состоялось тестирование ГТО для лиц с ОВЗ

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В спортивном комплексе «Маяк» прошло тестирование по нормативам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

153 особенных атлета из различных уголков Самарской области проверили себя в выполнении ряда испытаний комплекса ГТО - прыжках, наклоне, отжиманиях, поднимании туловища, метании, беге.

В мероприятии принимали участие воспитанники коррекционных школ-интернатов, домов-интернатов для инвалидов и детей-инвалидов, а также спортсмены из спортивного клуба «Крылья Мечты».

Каждый участник получил памятную медаль, а самые сильные и ловкие теперь с нетерпением ждут свои знаки отличия.

Мероприятие организовано региональным центром тестирования ГТО в Самарской области и Самарским региональным отделением ВФСЛсИН в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Фото: минспорта СО