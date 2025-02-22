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В Самаре состоялись всероссийские соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»

22 февраля 2025 11:59
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В Самаре состоялись всероссийские соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»

С 19 по 21 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого проходили всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие «Кумпарсита» по танцам на льду. На лед выходили 56 пар танцоров из разных регионов России.

Соревнования по танцам на льду «Кумпарсита» являются традиционными для Самарской области. Свое название они получили в честь показательного танца олимпийских чемпионов 1976 года Александра Горшкова и Людмилы Пахомовой – танго «Кумпарсита». Фигуристы готовились к выступлению на Олимпиаде в куйбышевском Дворце спорта.

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