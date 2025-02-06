 В Самаре состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису

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Всероссийские соревнования по настольному теннису «Топ-24» среди спортсменов до 12 и до 14 лет завершились в Самаре. Турнир прошел в центре настольного тенниса «Первая ракетка».

В двух возрастных группах соревновались по 24 сильнейших тенниста страны по рейтингу.

Самарскую область на соревнованиях представляли Александр Яговкин, Амир Баротов, Дарья Харлова, Элина Кабылова, Варвара Скаленко, Варвара Самсонова среди юношей и девушек до 14 лет, Савелий Князев и Алеся Султанова среди мальчиков и девочек до 12 лет.

Дарья Харлова стала серебряным призером соревнований. Александр Яговкин выиграл бронзовую медаль.

Фото: Федерация настольного тенниса России