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В Самаре состоится международная матчевая встреча по боксу между сборными России и Кубы

19 декабря 2023 19:26
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Встреча пройдет на площадке СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».

24 декабря в столице Самарской губернии состоится международная матчевая встреча по боксу «Бокс на Волге» между командами двух стран-лидеров мирового бокса - сборной России и сборной Республики Куба. Встреча пройдет на площадке СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» при поддержке Правительства Самарской области.

Начало мероприятия в 16:30, вход свободный (6+) при наличии свободных мест.

Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.

 

Фото:   минспорта СО

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