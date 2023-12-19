В Самаре состоится международная матчевая встреча по боксу между сборными России и Кубы

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24 декабря в столице Самарской губернии состоится международная матчевая встреча по боксу «Бокс на Волге» между командами двух стран-лидеров мирового бокса - сборной России и сборной Республики Куба. Встреча пройдет на площадке СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» при поддержке Правительства Самарской области.



Начало мероприятия в 16:30, вход свободный (6+) при наличии свободных мест.

Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.

Фото: минспорта СО