В Самаре сборная России по регби выиграла Кубок князя Оболенского

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В Самаре второй год подряд проходит традиционный послесезонный тест-матч по регби (0+) на Кубок князя Оболенского. На поле стадиона "Солидарность Самара Арена" сыграли сборная России и "Русские Барбарианс".



В состав команды главный тренер сборной Александр Первухин вызвал несколько молодых игроков, а также не так давно получивших российское гражданство уроженцев ЮАР Лейтона Экстина и Франсуа Эстерхейзена.

Возглавлявший сборную "Барбарианс", уроженец ЮАР Джей Пи Нил пригласил на этот матч в свою команду выступавших в чемпионате России легионеров из ЮАР, Грузии, Тонга и Намибии, а также представителя сборной Самарской области Амира Шамшутдинова.



Сборная России выиграла первую половину матча - 21:0. После перерыва россияне увеличили преимущество до 29:0.



В конце встречи "Русские Барбарианс" сократили разницу в счете, проиграв 21:38.



Это победа стала для россиян первой в четырех подобных послесезонных тест-матчах. До этого три встречи подряд выиграла сборная легионеров.



На послематчевой церемонии награждения председатель высшего совета федерации регби России Игорь Артемьев и вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко вручили игрокам сборной России Кубок князя Оболенского.



Переходящий приз назван в честь английского регбиста и летчика русского происхождения, посмертно включенного в Зал славы российского регби - Александра Оболенского.

Источник: СОВА

Фото: Виктор Лунченко



