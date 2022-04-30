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В Самаре прошло закрытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей
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В Самаре прошло закрытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей

30 апреля 2022 17:34
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На протяжении нескольких дней 11 команд сражались за выход в финал и победу в турнире.

На стадионе «Волга» в Самаре состоялся финальные игры и торжественная церемония награждения юных победителей 20-ого детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников отдела внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. 

Мероприятие организуется с 2001 года Общественным советом при региональном главке при поддержке ГУ МВД России по Самарской области. Бессменным идейным вдохновителем и директором футбольного турнира является Евгений Легостаев – представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области. Общественный совет ГУМВД России по Самарской области.

На протяжении нескольких дней 11 команд сражались за выход в финал и победу в турнире. Ежегодно ребята показывают свое мастерство, недетское упорство в поставленных задачах и красивую тактичную игру.К участию в турнире были приглашены совсем юные спортсмены – 11 и 12-ти летние футболисты.

По итогам соревнований победителями стали:

1 место - ФК Крылья Советов - Смена
2 место - ФК Сокол
3 место - ФК Олимп

Миссия закрытия церемонии легла на плечи бессменного директора мероприятия Евгения Легостаева. «Сегодня завершился 20й, юбилейный футбольный турнир, порядка 300 ребят показали честную и красивую игру. Пусть у вас впереди будет еще много побед, дальнейших вам спортивных достижений. Наши ежегодные встречи на футбольном поле стали доброй традицией, данью памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей», - обратился к юным спортсменам Евгений Васильевич.

Затем организаторы и почетные гости турнира поздравили ребят с победами, наградили их кубками, медалями, ценными призами и пожелали молодым чемпионам дальнейших успехов как в спортивной карьере, так и в учебе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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