В Самаре прошло закрытие детского футбольного турнира памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей

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На стадионе «Волга» в Самаре состоялся финальные игры и торжественная церемония награждения юных победителей 20-ого детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников отдела внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Мероприятие организуется с 2001 года Общественным советом при региональном главке при поддержке ГУ МВД России по Самарской области. Бессменным идейным вдохновителем и директором футбольного турнира является Евгений Легостаев – представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области. Общественный совет ГУМВД России по Самарской области.



На протяжении нескольких дней 11 команд сражались за выход в финал и победу в турнире. Ежегодно ребята показывают свое мастерство, недетское упорство в поставленных задачах и красивую тактичную игру.К участию в турнире были приглашены совсем юные спортсмены – 11 и 12-ти летние футболисты.



По итогам соревнований победителями стали:



1 место - ФК Крылья Советов - Смена

2 место - ФК Сокол

3 место - ФК Олимп



Миссия закрытия церемонии легла на плечи бессменного директора мероприятия Евгения Легостаева. «Сегодня завершился 20й, юбилейный футбольный турнир, порядка 300 ребят показали честную и красивую игру. Пусть у вас впереди будет еще много побед, дальнейших вам спортивных достижений. Наши ежегодные встречи на футбольном поле стали доброй традицией, данью памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей», - обратился к юным спортсменам Евгений Васильевич.



Затем организаторы и почетные гости турнира поздравили ребят с победами, наградили их кубками, медалями, ценными призами и пожелали молодым чемпионам дальнейших успехов как в спортивной карьере, так и в учебе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО