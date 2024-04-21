В Самаре прошло первенство ПФО по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг

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С 19 по 20 апреля в Самаре в УСЦ "Грация" проходило первенство Приволжского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг.



Более 500 спортсменов из 10 регионов Поволжья приехали в наш город, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу, а также отобраться на первенство России.



По итогам выступлений команда Самарской области заняла 5 общекомандное место и выиграла 6 золотых, 15 серебряных, 15 бронзовых медалей.



Все финалисты (21 человек) прошли отбор на первенство России, которое состоится в начале августа в Грозном.

Фото: минспорта СО