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В Самаре прошло первенство ПФО по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг
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В Самаре прошло первенство ПФО по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг

21 апреля 2024 19:40
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По итогам выступлений команда Самарской области заняла 5 общекомандное место и выиграла 6 золотых, 15 серебряных, 15 бронзовых медалей

С 19 по 20 апреля в Самаре в УСЦ "Грация" проходило первенство Приволжского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг.

Более 500 спортсменов из 10 регионов Поволжья приехали в наш город, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу, а также отобраться на первенство России.

По итогам выступлений команда Самарской области заняла 5 общекомандное место и выиграла 6 золотых, 15 серебряных, 15 бронзовых медалей.

Все финалисты (21 человек) прошли отбор на первенство России, которое состоится в начале августа в Грозном.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

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