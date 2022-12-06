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В Самаре прошли соревнования по спортивной аэробике для юношей и девушек "Жемчужины Поволжья”

6 декабря 2022 12:38
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В Самаре прошли соревнования по спортивной аэробике для юношей и девушек "Жемчужины Поволжья”

В Самаре состоялись соревнования по спортивной аэробике «Жемчужины поволжья”. Участие в них приняли юноши и девушки до 18 лет. Были представлены как сольные, так и групповые номера.

Организаторы отметили, что направление, в котором сочетаются элементы акробатики, хореографии и гимнастики, активно развивается в Самарской области. Турнир «Жемчужины Поволжья» включен в региональный план соревнований.

По итогам выступлений участникам были присвоены первый, второй и третий юношеские спортивные разряды. Победителей также отметили медалями и дипломами, пишет Самарская газета

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