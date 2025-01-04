В Самаре прошла эстафета для членов семей сотрудников органов внутренних дел «Папа, мама, я – спортивная семья»

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Для успешного прохождения всех этапов соревнований участникам требовался целый набор качеств – сила, меткость, выносливость, находчивость и, конечно, сплоченность.

Доброй традицией стало проведение Управлением по работе с личным составом областного главка МВД спортивного праздника в первые дни нового года.

На стадионе «Динамо», в борцовском зале, для членов семей сотрудников полиции было организовано соревнование – «Папа, мама, я – спортивная семья». Участникам состязания пришлось демонстрировать не только силу, ловкость, смекалку, быстроту, а главное – сплоченность, но и творческие способности.

Мероприятие получилось очень динамичным, а атмосфера спортивного праздника была наполнена позитивными эмоциями детей и родителей. Каждая из команд продемонстрировала спортивный дух и волю к победе.

Все без исключения участники получили заряд бодрости и позитива. Награды победителям вручал первый заместитель председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов. Олег Николаевич поздравил участников с праздником, пожелал новых спортивных достижений и отметил, что сегодняшнее мероприятие для многих полицейских, прежде всего, возможность провести редкие минуты свободного времени в кругу близких, показать своим детям на личном примере как важно вести здоровый образ жизни.