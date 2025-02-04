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Фестиваль объединил более 1 250 спортсменов.
В Самаре прошел лыжный фестиваль «Сокольи горы»
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В Самаре прошел лыжный фестиваль «Сокольи горы»

4 февраля 2025 17:11
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Фестиваль объединил более 1 250 спортсменов.

В Самаре на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в 11-й раз прошел лыжный фестиваль «Сокольи горы». Трасса соревнований пролегает в окрестностях Сокольих Гор. Это живописное место на Самарской луке привлекает лыжников своим уникальным природным ландшафтом: вместе с Жигулевскими горами Сокольи образуют так называемые «Волжские ворота» с неповторимым рельефом и великолепными видами. 
 
С 30 января по 2 февраля мероприятие, организованное администрацией города Самара, собрало рекордное количество участников из более чем 150 российских городов, а также гостей из Казахстана, Белоруссии и Германии. Более 1 250 спортсменов продемонстрировали своё мастерство владения горными лыжами. 
 
«В наших соревнованиях принимают участие спортсмены со всей страны: от Калининграда до Сахалина, а также из других стран, что очень радует. Фестиваль входит в серию Russialoppet, которая объединяет в себя 28 лучших лыжных марафонов России. Хочется отметить, что лыжный спорт активно развивается в Самаре. Кроме «Сокольих гор» в этом году также пройдут городские соревнования на призы мастера спорта Екатерины Чуйковой, гонка памяти Виктора Ольховского, чемпионат и первенство города. Кроме того, Самара традиционно примет участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», - рассказал заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации города Самара Сергей Четвериков.  
 
Самарский фестиваль стартовал ночной гонкой. Также любители лыж приняли участие в дневных масс-стартах на различные дистанции. Самые подготовленные преодолевали расстояние в 6, 10 и 12 км. Гвоздем фестивальной программы был «Самарский марафон» на 50 км свободным стилем, на который зарегистрировалось 335 участников. 
 
Участники отметили отлично подготовленные трассы, дружескую атмосферу и высокий уровень организации. Около 60 волонтёров обеспечивали чёткую работу и соблюдение тайминга соревнований.  
 
«Новые трассы, развивающийся лыжный стадион и прекрасная работа тех, кто делает дистанции. Несмотря на капризы погоды, трассы подготовлены отменно. Соревнования прошли на высшем уровне. Так и хочется приезжать еще в Самару», - отметил постоянный участник лыжного марафона Иван Кустов из Сахалина.  
 
Победителем на дистанции 50 км стал Владимир Фролов из Казани. Среди женщин первой финишировала Алена Перевозчикова из Ижевска. Подробнее с результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке (https://results.russiarunning.com/event/XISAMARSKIYLYZhNYYFESTIVALSOKOLIGORY/results/2500m_night). 

Напомним, 8 февраля, на базе спортивной школы «Чайка» в 43 раз пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая ежегодно собирает более 10 000 поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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