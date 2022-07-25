В Самаре прошел второй этап Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

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В прошедшие выходные, на площадке ТК «Амбар» прошел второй этап Чемпионата Поволжья DRIFT THAT 2022. По итогам заездов победил самарец Роман Федоров.

В автосоревнованиях приняли участие тридцать экипажей из разных городов России: Самара, Тольятти, Уфа, Саратов, Балаково, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Екатеринбург, Орск, Рязань. Профессионалы показали уникальное мастерство и сожгли более 124 покрышки - было дымно, а благодаря поддержке тысячей зрителей еще и шумно.

Весь пьедестал победителей заняли автоспортсмены Самарской области. По мнению судей, лучшим пилотом серии стал Роман Федоров из Самары, второе место занял самарец Сергей Ермаков, а третье - Валерий Абрамов из Тольятти. Все пилоты-победители покорили трассу на своих BMW.

Параллельно на площадке проходил Чемпионат России по автозвуку Strong Sound, победителей определили в 13 категориях.

Для гостей чемпионата была открыта автовыставка самых необычных машин и прошел BurnOut Battle. Традиционно, особой популярностью пользовалось Drift-taxi - возможностью почувствовать себя вторым пилотом и получить заряд адреналина воспользовалось более тысячи человек.

Фото: Максим Черняев